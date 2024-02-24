Аллерголог: пыльца ольхи и лещины может присутствовать в воздухе уже в феврале

Врач-аллерголог, врач-иммунолог медицинской компании «СберЗдоровье» Александра Соболева рассказала в беседе с RT, когда аллергикам стоит начинать готовиться к весеннему сезону.

«Поллиноз — широко распространённая весенняя аллергия, развитие которой напрямую связано с цветением деревьев. Людям, страдающим чувствительностью к пыльце деревьев, необходимо помнить, что календарный график цветения не совпадает с наличием пыльцы в воздухе. Например, пыльца таких деревьев, как берёза и ольха, достаточно летучая и легко разносится ветрами на многие километры. Поэтому очень важно отслеживать наличие и концентрацию пыльцы в воздухе с помощью специальных электронных ресурсов», — посоветовала собеседница RT.

Врач предупредила, что раньше всех начинают цвести ольха и лещина.

«Их пыльца в воздухе может присутствовать уже в феврале. Сезон пыльцы берёзы начинается позже и приходится на март, апрель или май в зависимости от региона проживания. Самое интересное, что при появлении пыльцы в воздухе изначально в низких концентрациях она может достаточно быстро в течение недели достигнуть экстремально высоких цифр», — добавила она.

По её словам, для того чтобы быть подготовленным к сезону аллергии и не столкнуться с нехваткой нужного препарата, очень важно накануне сезона цветения или в период появления даже низких концентраций пыльцы в воздухе обратиться к врачу и приобрести препараты.

«Старт приёма лекарственных препаратов должен быть уже в первый день наличия пыльцы в воздухе в низкой концентрации или же тогда, когда мониторинги пыльцы её не улавливают, а симптомы у человека уже начали проявляться. Это поможет наиболее комфортно пережить данный период. Конечно, наиболее оптимальным решением является смена климатической зоны проживания на весь период цветения, но это получается осуществить не всем и не всегда», — пояснила эксперт.

Кроме лекарственной терапии, существуют общие рекомендации для людей, страдающих от аллергии на пыльцу.

«Среди них использование барьерных средств: специальные очки для аллергиков, респираторы, обработка носа препаратами, препятствующими проникновению аллергенов через слизистую», — заключила специалист.

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