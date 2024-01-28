Врач: страдающим от холодовой аллергии стоит отказаться от напитков со льдом

Дарья Смирнова, дерматовенеролог и дерматолог Европейского медицинского центра (EMC), объяснила в беседе с RT, что провоцирует холодовую аллергию и как справиться с её симптомами.

«К провоцирующим факторам относят нахождение на улице в холодную погоду, плавание или купание в воде низкой температуры, вход в помещение с кондиционером или с прохладной температурой и контакт с холодными предметами или употребление в пищу холодных либо замороженных продуктов», — предупредила врач.

По её словам, лучший способ предотвратить холодовую крапивницу и возможную аллергическую реакцию на холод — избегать воздействия низких температур. Помимо этого, она посоветовала защищать кожу.

«Не менее чем за 20 минут до выхода на улицу в холодное время года смажьте увлажняющим кремом открытые участки тела, а губы защитите гигиенической помадой. Закрывайте открытые участки тела. Одевайтесь тепло, носите шапки, шарфы, перчатки, варежки, носки. Не забывайте о термобелье. Постарайтесь минимально контактировать с холодными предметами и водой в быту. Если вы плаваете в бассейне, то обращайте внимание на наличие подогрева даже в тёплую погоду», — подчеркнула собеседница RT.

Также она порекомендовала пить напитки комнатной температуры и не добавлять в них лёд.

«Пересмотрите рацион. Откажитесь от холодных продуктов, например мороженого и других замороженных лакомств. Полностью избавиться от холодовой аллергии вряд ли удастся, но снизить выраженность симптомов можно попробовать. Может помочь, например, дозированное закаливание», — пояснила Смирнова.

Но действовать стоит постепенно: погружение неподготовленного организма в холодную воду может привести к простуде и даже усугубить симптомы холодовой аллергии, предостерегла специалист.

«Обливайте прохладной водой сначала стопы, а потом всё большие участки тела — голени, кисти, предплечья. Начните с воды температурой 36 °C и снижайте её на 1—2 °C каждые три — пять дней. Остановитесь на 10 °C и не забудьте о растирании кожи после экстремальной процедуры. Если вдруг во время закаливания проявляется аллергия, стоит увеличить температуру воды до полного исчезновения симптомов, но останавливаться не надо. Повысьте температуру воды на 5 °C, а затем снижайте её ещё более постепенно: на 1 °C каждые пять — семь дней», — рассказала врач.

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