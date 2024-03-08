Врач: ежегодный мониторинг здоровья женщинам нужно запускать примерно с 18 лет

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, какие обязательные обследования и процедуры нужно ежегодно проходить женщинам разных возрастов.

«Ежегодный мониторинг здоровья женщинам нужно запускать примерно с 18 лет. Важно добавить, что проводить обследования и посещать врачей нужно независимо от того, есть ли у женщины жалобы и дискомфортные состояния», — объяснил собеседник RT.

По его словам, в списке обследований обязательно должно присутствовать посещение акушера-гинеколога.

«Также важно фиксировать антропометрические данные (рост, вес, артериальное давление, обхваты талии). Ежегодное УЗИ позволяет выявить новообразования и начать лечение на ранних стадиях. Такой метод исследования у женщин используется для изучения состояний органов малого таза и молочных желёз (до 40 лет). После 40 лет рекомендуется проводить маммографию», — заявил терапевт.

Также женщинам после 21 года рекомендуется раз в год проводить обследование шейки матки, чтобы отследить на ранних стадиях онкологические заболевания.

Кроме того, всем необходим скрининг на инфекции, предупредил терапевт.

Отмечается, что женщинам в возрасте от 18 до 35 лет важно регулярно заниматься физической активностью, спокойно и достаточно спать, сбалансированно питаться.

«И если в этот период женщина не планирует беременность и роды, у неё нет жалоб, то ежегодное обследование может ограничиться вышеперечисленными процедурами», — рассказал специалист.

В возрасте от 35 до 45 лет организм начинает перестраиваться, снижается метаболизм, сбрасывать вес становится сложнее, может повышаться сахар в крови, добавил врач.

«Уменьшается выработка коллагена, что сказывается на состоянии кожи, мышцах. В этом возрасте обязательно нужно ежегодно сдавать общий анализ крови, чтобы отслеживать уровень холестерина, липидов, маммограмму, ЭКГ, рентген лёгких и денситометрию (анализ плотности костных тканей)», — посоветовал эксперт.

Примерно раз в три года следует проводить гинекологические исследования на наличие раковых и предраковых клеток, а также исследования на уровень сахара в крови, порекомендовал Рябков.

В возрасте старше 45 лет женщина наиболее подвержена появлению доброкачественных образований — кист, фибромиом.

«Поэтому нужно регулярно, лучше ежегодно, проводить мазок Папаниколау — тест, с помощью которого можно выявить раковые и предраковые клетки в шейке матки. Также важно сдавать анализы на выявление предрасположенности к диабету, колоноскопию, исследование всех подозрительных родинок, а также обследовать сердце и щитовидную железу», — заключил Рябков.

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