Названы аутоиммунные заболевания, которые могут развиться после ОРВИ

Невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, какие аутоиммунные заболевания могут развиться после ОРВИ, а также как их распознать и не пропустить.

«Во время борьбы с ОРВИ организм активизирует защитные механизмы: иммунная система вырабатывает антитела и специализированные клетки для борьбы с вирусом. Этот процесс включает активацию Т-лимфоцитов, которые помогают уничтожать инфицированные клетки, и В-лимфоцитов, производящих антитела, нацеленные на уничтожение вируса. Также усиливается работа макрофагов, поглощающих и перерабатывающих вирусные частицы», — объяснила врач.

По её словам, эти механизмы помогают организму эффективно справиться с инфекцией и восстановить здоровье.

«Однако иногда такая борьба с инфекцией может привести к ситуации, когда иммунная система начинает атаковать не только вирусы, но и собственные ткани организма», — подчеркнула специалист.



Инфекционный процесс может спровоцировать развитие или обострение различных аутоиммунных заболеваний, добавила Демьяновская.

«Например, тиреоидита Хашимото — состояния, при котором иммунная система атакует клетки щитовидной железы, приводя к её воспалению и нарушению выработки гормонов. Ревматоидный артрит — ещё одно распространённое аутоиммунное заболевание. При нём страдают суставы: они становятся болезненными, теряют подвижность, могут отекать. В некоторых случаях развивается системная красная волчанка — заболевание, при котором страдают сразу несколько органов: кожа, суставы, почки, сердце, лёгкие», — поделилась Демьяновская.

Длительное воспаление и выраженная реакция иммунной системы могут повышать риск аутоиммунных заболеваний. Чтобы снизить вероятность их развития, важно своевременно обращаться за медицинской помощью и всегда соблюдать назначения врача, даже если кажется, что они излишние, напомнила собеседница RT.

«Помимо этого, важно поддерживать общее состояние здоровья: соблюдать здоровый образ жизни, избегать излишнего стресса, правильно питаться и поддерживать физическую активность», — заключила невролог.

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