Невролог назвала причины сонливого и вялого состояния зимой

Невролог Екатерина Демьяновская, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», объяснила в беседе с RT, почему зимой сложно просыпаться по утрам, а также как сумерки влияют на настроение и самочувствие.

«Зимний блюз — так называют состояние, которое многие испытывают с ноября по март. Постоянно хочется спать, тянет на вредную еду, становится сложно сосредоточиться на учёбе и в работе, пропадает интерес даже к любимым занятиям, появляется раздражительность, человек становится мрачным и угрюмым. Если такое состояние случается время от времени, это нормально — сложно всегда оставаться бодрым и весёлым. Но если зимний блюз затянулся, это может означать проблемы с физическим и ментальным здоровьем», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, если человек осенью и зимой постоянно чувствует себя подавленным, речь может идти о сезонном аффективном расстройстве (САР).

Учёные точно не знают, почему у некоторых людей возникает САР, скорее всего, это связано с нарушением баланса нейромедиаторов — особых веществ, которые влияют на работу мозга, пояснила врач.

«В развитии сезонного аффективного расстройства особенно важную роль играют серотонин и мелатонин. Серотонин также известен как «гормон счастья» — он регулирует настроение. Исследования показывают, что зимой у некоторых людей синтез этого нейромедиатора снижается. Возможно, это связано с дефицитом витамина D, который участвует в синтезе серотонина, а также другими опосредованными путями влияет на эмоциональный фон», — добавила эксперт.

Большую часть витамина D человек получает с пищей, напомнила невролог.

«Особенно много его в продуктах животного происхождения — жирных сортах рыбы, яичном желтке и молоке и кисломолочных продуктах. Что касается мелатонина, он отвечает за регуляцию режимов сна и бодрствования — в тёмное время суток он вырабатывается активно, что помогает человеку засыпать. А когда становится светло, уровень мелатонина падает. Но зимой его уровень может быть повышен, из-за чего человек испытывает сонливость и вялость», — подчеркнула специалист.

Но организму можно помочь пережить зиму, объяснила Демьяновская.

«Прежде всего важно по возможности чаще бывать на свежем воздухе в течение дня. Даже зимой солнечный свет есть, хоть и менее активный. Обязательно нужно следить за своим рационом — он должен быть сбалансированным и разнообразным. В любое время года полезно есть фрукты, овощи и зелень, ограничивать простые углеводы — выпечку, сладости, фастфуд. Зимой соблюдать такую диету бывает сложно, но это поможет поддержать здоровье и чувствовать себя бодрее», — посоветовала эксперт.

После пробуждения она порекомендовала включать свет, чтобы поддерживать оптимальные циркадные ритмы при позднем рассвете.

«Можно даже заменить дома лампочки на более яркие, чтобы в особенно сумрачные дни было светло — это может помочь оптимизировать цикл выработки мелатонина», — заключила врач.

Ранее врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Марина Прохорова заявила в беседе с RT, что одна из наиболее частых травм в зимнее время года в быту — перелом лодыжки или растяжение связок голеностопного сустава.