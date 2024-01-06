Названы самые распространённые травмы в зимний период

Врач травматолог-ортопед «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Марина Прохорова заявила в беседе с RT, что одна из наиболее частых травм в зимнее время года в быту — перелом лодыжки или растяжение связок голеностопного сустава.

«Одна из наиболее частых травм, которая случается в зимнее время года в быту, — перелом лодыжки или же в более лёгком случае — растяжение связок голеностопного сустава. Второе место — перелом лучевой кости. Эти травмы связаны с падениями, так как на улице бывает скользко, а почистить дороги или обработать их специальными средствами успевают не всегда», — отметила собеседница RT.

Самое простое, что можно сделать, чтобы избежать подобных травм, — использовать обувь с нескользящей подошвой и хорошо фиксирующей голеностопный сустав, посоветовала она.

«Можно обработать подошву лаком для волос. На дачном участке дорожки посыпать песком. И конечно, внимательно смотреть под ноги. Людям в возрасте или недавно перенёсшим операции на нижних конечностях рекомендуется использовать дополнительную опору на трость во время прогулок на улице», — рассказала эксперт.

Третье место по частоте травм зимой занимают переломы копчика и ушибы нижней части спины, отметила она.

«Эта травма случается, как правило, в результате падения на лестнице или на эскалаторе в метро. Если вы видите, что скользко, не стоит никуда спешить. И конечно же, придерживайтесь за перила. У более возрастных пациентов при падениях высок риск перелома шейки плеча и бедра», — предупредила врач.

Отдельное место стоит отдать травмам, связанным с зимними видами спорта, пояснила она.

«Как правило, они чаще всего встречаются в январе-феврале. Причём более серьёзные случаются на более лёгких трассах. Самая популярная травма, связанная с горными лыжами, — это разрыв передней крестообразной связки. Отдельное внимание стоит уделить травмам вследствие использования фейерверков, петард и других зажигательных элементов. Чтобы не допустить трагедию в праздник, надо внимательно изучить инструкцию по применению. Выбирать открытые пространства, ни в коем случае не проводить подобные представления в закрытых помещениях», — подчеркнула ортопед.

При травме следует обязательно обратиться к врачу, добавила специалист.

«Не надо пытаться вправить что-либо самостоятельно, так как вы можете нанести дополнительную травму. В первую очередь надо зафиксировать конечность, могут подойти любые подручные средства. Руку можно зафиксировать к телу. Если это рана, а аптечки под рукой нет, — промыть проточной холодной водой и наложить давящую повязку, минимизировать нагрузку на конечность и придать ей возвышенное положение, приложить холод к месту травмы», — заключила Прохорова.

Ранее директор центра реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой рассказал в беседе с RT, как избежать падений в зимний период.