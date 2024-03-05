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Нутрициолог Русанова рассказала, как сделать ребёнка более устойчивым к аллергии

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Врач, нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова рассказала, как сделать ребёнка более устойчивым к аллергии.
Нутрициолог Русанова рассказала, как сделать ребёнка более устойчивым к аллергии
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что аллергические реакции могут быть следствием дисбиоза кишечника.

«Дело в том, что, когда ребёнок рождается, бактерии обучают его иммунную систему распознавать «плохих» и спокойно реагировать на «хороших». Чем меньше разнообразие микроорганизмов, которые его окружают, тем больше вероятность появления аллергических реакций, так как «неправильно обученная» иммунная система становится более агрессивной к внешним источникам, например компонентам пищи», — заявила Русанова.

По её словам, в период грудного вскармливания кишечная микрофлора ребёнка зависит от того, что ест мать, поэтому питание беременной и кормящей женщины должно быть максимально разнообразным.

Кроме того, эксперт не советует чрезмерно оберегать детей от контакта с окружающей средой.

«Принцип здорового питания заключается в том, чтобы есть всё, но в разумных пределах. Разумеется, если нет ограничений, подтверждённых медицинским диагнозом», — добавила Русанова.

Ранее врач-терапевт, нутрициолог Наталья Зубарева рассказала о пользе пребиотиков для организма и их роли в подавлении роста болезнетворных бактерий.

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