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Нутрициолог Зубарева: пребиотики помогают подавить рост болезнетворных бактерий

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Врач-терапевт, нутрициолог Наталья Зубарева рассказала о пользе пребиотиков для организма и их роли в подавлении роста болезнетворных бактерий.

«Пребиотики — это пищевые соединения, которые представляют собой органические сложные углеводы — та самая столь ценная для пищеварения клетчатка. Это источник питания для полезных соединений в кишечнике, в частности бифидобактерий и лактобактерий, что положительно влияет на состояние микробиома, здоровье и самочувствие человека», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, пребиотики в большом количестве содержатся в отрубях, цельнозерновой пшенице, овощах, бананах, ягодах, а также в цикории.

По словам врача, пребиотики нормализуют работу ЖКТ, очищают кишечник от токсинов, укрепляют иммунитет.

«Благодаря их воздействию снижаются риски развития сердечно-сосудистых патологий, ожирения, диабета, онкологических заболеваний», — заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова перечислила продукты, укрепляющие иммунитет.

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