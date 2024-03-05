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В Прикамье более 30 тысяч пациентов прошли медицинскую реабилитацию в 2023 году

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В Пермском краевом госпитале для ветеранов войн прошла коллегия Министерства здравоохранения Пермского края, которую посвятили теме медицинской реабилитации. По итогам 2023 года её прошли более 30,7 тыс. пациентов, что на 46% больше, чем в 2022 году.
В Прикамье более 30 тысяч пациентов прошли медицинскую реабилитацию в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт kp.ru.

По словам министра здравоохранения края Анастасии Крутень, в 2022 году на эти цели было выделено свыше 121 млн рублей из федерального бюджета, в 2023 году — 206 млн рублей. На эти средства было закуплено 759 единиц медицинского оборудования в отделения реабилитации, а в этом году планируется поставка ещё 542 единиц оборудования.

С 2023 года реабилитацию в Прикамье проходят и участники СВО, добавила Крутень.

Наряду с этим стало известно, что ещё свыше 700 жителей Московской области проверили здоровье в Центрах амбулаторной онкопомощи в рамках Единого дня открытых дверей. Об этом со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства области Светланы Стригунковой пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе искусственного интеллекта (ИИ).

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