RT в Telegram
Подпишись

В медучреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе ИИ

Короткая ссылка
В медицинских учреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе искусственного интеллекта (ИИ). Аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики уже запущены в восьми межрайонных и одной городской больницах.
В медучреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © JazzIRT

Об этом сообщает «Российская газета».

Цифровой ФАП — это кейс с оборудованием для проведения самых востребованных исследований, в числе которых ЭКГ, тонометр, анализаторы крови. В набор можно добавить портативный УЗ-аппарат, рентген-аппарат, холтерский монитор.

По информации регионального Депздрава, с 2019 года на ремонт, строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в регионе выделили почти 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что углублённую диспансеризацию в Московской области прошли 500 тыс. человек в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить