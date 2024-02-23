В медучреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе ИИ

В медицинских учреждениях Курганской области появились цифровые ФАПы с сервисами на базе искусственного интеллекта (ИИ). Аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики уже запущены в восьми межрайонных и одной городской больницах.

Об этом сообщает «Российская газета».

Цифровой ФАП — это кейс с оборудованием для проведения самых востребованных исследований, в числе которых ЭКГ, тонометр, анализаторы крови. В набор можно добавить портативный УЗ-аппарат, рентген-аппарат, холтерский монитор.

По информации регионального Депздрава, с 2019 года на ремонт, строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов в регионе выделили почти 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что углублённую диспансеризацию в Московской области прошли 500 тыс. человек в 2023 году.