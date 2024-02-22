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Углублённую диспансеризацию в Подмосковье прошли 500 тысяч человек в 2023 году

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Углублённую диспансеризацию в Московской области прошли 500 тыс. человек в 2023 году.
Углублённую диспансеризацию в Подмосковье прошли 500 тысяч человек в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Она включает в себя обследования, которые проводятся дополнительно к обычной диспансеризации. За прошлый год углублённую диспансеризацию прошли более 490 тыс. жителей региона, ещё 80 тыс. — с начала этого года», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Такая диспансеризация организована в два этапа. Сначала пациенты сдают общий и биохимический анализы крови, проходят другие базовые исследования, а затем при необходимости им назначают КТ, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала о важности ежегодной диспансеризации.

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