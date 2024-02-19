Врач Савицкая заявила о важности ежегодной диспансеризации

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая рассказала о важности ежегодной диспансеризации.

«Во время диспансеризации можно бесплатно сделать маммографию, колоноскопию, ЭКГ, сдать анализы крови, проверить щитовидную железу, выяснить, нет ли онкологических заболеваний», — заявила эксперт в беседе с pravda-nn.ru.

Как отметила специалист, с 2024 года в диспансеризацию включён скрининг мужского и женского репродуктивного здоровья, а также скрининг на гепатит С.

Кроме того, профилактический осмотр можно пройти на работе.

«Перед началом диспансеризации нужно будет заполнить согласие на медицинское вмешательство и анкету на наличие хронических неинфекционных заболеваний. Терапевт примет вас, осмотрит, даст направление на базовые анализы, при необходимости отправит на другие обследования и к узким специалистам», — сказала Савицкая.

Отмечается, что до 39 лет диспансеризацию можно проходить в те годы, когда возраст человека кратен трём (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет). Начиная с 40 лет проходить диспансеризацию нужно ежегодно.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.