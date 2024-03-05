Суд смягчил приговор супруге экс-судьи ВС Чечни Мусаевой до 4,9 года колонии
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что судебная коллегия определила исключить из приговора указания об учёте отягчающих наказание обстоятельств.
«Смягчить наказание по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания и окончательно назначить Мусаевой наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявил судья.
В декабре Шалинский суд Чеченской Республики отказал Мусаевой в условно-досрочном освобождении.
Соответствующий приговор был вынесен Ахматовским районным судом Грозного в июле 2023 года. Она была приговорена к 5,5 года колонии, позже суд сократил срок наказания на полгода.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.
23 января 2022 года стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.