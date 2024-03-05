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Суд смягчил приговор супруге экс-судьи ВС Чечни Мусаевой до 4,9 года колонии

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Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор осуждённой за применение насилия в отношении полицейского и за мошенничество супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой до 4,9 года колонии.
Суд смягчил приговор супруге экс-судьи ВС Чечни Мусаевой до 4,9 года колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС. 

Отмечается, что судебная коллегия определила исключить из приговора указания об учёте отягчающих наказание обстоятельств. 

«Смягчить наказание по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания и окончательно назначить Мусаевой наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявил судья. 

В декабре Шалинский суд Чеченской Республики отказал Мусаевой в условно-досрочном освобождении.

Соответствующий приговор был вынесен Ахматовским районным судом Грозного в июле 2023 года. Она была приговорена к 5,5 года колонии, позже суд сократил срок наказания на полгода. 

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.

23 января 2022 года стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

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