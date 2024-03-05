Суд смягчил приговор супруге экс-судьи ВС Чечни Мусаевой до 4,9 года колонии

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил приговор осуждённой за применение насилия в отношении полицейского и за мошенничество супруге бывшего судьи Верховного суда Чечни Зареме Мусаевой до 4,9 года колонии.

Об этом сообщил ТАСС.

Отмечается, что судебная коллегия определила исключить из приговора указания об учёте отягчающих наказание обстоятельств.

«Смягчить наказание по совокупности преступлений путём частичного сложения наказания и окончательно назначить Мусаевой наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — заявил судья.

В декабре Шалинский суд Чеченской Республики отказал Мусаевой в условно-досрочном освобождении.

Соответствующий приговор был вынесен Ахматовским районным судом Грозного в июле 2023 года. Она была приговорена к 5,5 года колонии, позже суд сократил срок наказания на полгода.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.

23 января 2022 года стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.