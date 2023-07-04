Суд в Чечне приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам лишения свободы

Ахматовский районный суд Грозного приговорил жену экс-судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам колонии по делу о применении насилия к сотруднику полиции и мошенничестве.

Об этом сообщает РИА Новости.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно к отбытию Мусаевой 3.А. определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявил судья.

Уточняется, что вину Мусаева не признала.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.

23 января 2022 года стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.