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Шалинский суд Чечни отказал Зареме Мусаевой в УДО

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Шалинский суд Чеченской Республики отказал осуждённой за применение насилия в отношении полицейского и за мошенничество Зареме Мусаевой в условно-досрочном освобождении.
Шалинский суд Чечни отказал Зареме Мусаевой в УДО
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

Мусаева ранее была приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Соответствующий приговор был вынесен Ахматовским районным судом Грозного в июле 2023 года.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.

23 января 2022 года стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

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