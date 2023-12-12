Шалинский суд Чечни отказал Зареме Мусаевой в УДО
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.
Мусаева ранее была приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Соответствующий приговор был вынесен Ахматовским районным судом Грозного в июле 2023 года.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.
23 января 2022 года стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.