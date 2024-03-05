Стоматолог Лебедева посоветовала показать ортодонту ребёнка до трёх лет

Стоматолог-ортодонт, специалист научно-клинического центра EUROKAPPA Ольга Лебедева рассказала, когда следует впервые показать ребёнка ортодонту.

Если у ребёнка нет симптомов или признаков патологии, можно отвести его на приём к ортодонту в период формирования молочного прикуса, в 2,5—3 года, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«В случае нормального развития зубочелюстной системы следующее плановое посещение можно назначить уже в момент смены молочных зубов, в 5—6 лет, а затем после полной смены зубов, в 11—12 лет», — объяснила стоматолог.

Она также посоветовала не игнорировать нарушения прикуса у детей, поскольку они могут привести к дефектам дикции, боли при жевании и открывании рта и другим патологиям. В этом случае наблюдаться у специалиста следует по индивидуальному графику, заключила Лебедева.

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