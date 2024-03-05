RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Лебедева посоветовала показать ортодонту ребёнка до трёх лет

Короткая ссылка
Стоматолог-ортодонт, специалист научно-клинического центра EUROKAPPA Ольга Лебедева рассказала, когда следует впервые показать ребёнка ортодонту.
Стоматолог Лебедева посоветовала показать ортодонту ребёнка до трёх лет
  • Gettyimages.ru

Если у ребёнка нет симптомов или признаков патологии, можно отвести его на приём к ортодонту в период формирования молочного прикуса, в 2,5—3 года, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«В случае нормального развития зубочелюстной системы следующее плановое посещение можно назначить уже в момент смены молочных зубов, в 5—6 лет, а затем после полной смены зубов, в 11—12 лет», — объяснила стоматолог.

Она также посоветовала не игнорировать нарушения прикуса у детей, поскольку они могут привести к дефектам дикции, боли при жевании и открывании рта и другим патологиям. В этом случае наблюдаться у специалиста следует по индивидуальному графику, заключила Лебедева.

Ранее врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев назвал противопоказания к лечению зубов под наркозом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить