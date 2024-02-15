Стоматолог Ахмурзаев рассказал о противопоказаниях к лечению зубов под наркозом

Врач стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев рассказал, какие бывают противопоказания к лечению зубов под наркозом.

«Есть определённые противопоказания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, индивидуальная непереносимость препаратов, аллергические реакции, анемия, астма, заболевания других органов в целом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, перед тем как проводить процедуру, врач должен собрать полный анамнез, оценить результаты анализов крови.

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