Стоматолог Ахмурзаев рассказал о противопоказаниях к лечению зубов под наркозом
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«Есть определённые противопоказания, такие как заболевания сердечно-сосудистой системы, индивидуальная непереносимость препаратов, аллергические реакции, анемия, астма, заболевания других органов в целом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, перед тем как проводить процедуру, врач должен собрать полный анамнез, оценить результаты анализов крови.
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