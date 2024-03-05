Врач Ефимова перечислила меры профилактики туберкулёза у детей

Заведующая детским амбулаторным отделением Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра им. И.Ф. Копыловой Ирина Ефимова рассказала, как защитить ребёнка от туберкулёза.

Прежде всего, врач порекомендовала родителям и близким ребёнка пройти флюорографию, пишет издание «Сiбдепо» со ссылкой на Минздрав Кузбасса.

Новорождённым детям необходима вакцинация БЦЖ, эта прививка считается высокоэффективной для профилактики тяжёлых форм туберкулёза у детей, отметила Ефимова.

Кроме того, дети и подростки должны ежегодно проходить профилактические медосмотры, которые помогают вовремя выявить инфекцию. С этой целью несовершеннолетним ставят внутрикожную пробу Манту.

В заключение врач посоветовала родителям поддерживать иммунитет ребёнка с помощью здорового питания, физических занятий и своевременного лечения заболеваний.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова дала советы по укреплению детского иммунитета в случае, если ребёнок, посещающий детский сад, часто болеет.