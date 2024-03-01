Педиатр Морозова назвала меры по укреплению иммунитета воспитанников детсадов

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова дала советы по укреплению детского иммунитета в случае, если ребёнок, посещающий детский сад, часто болеет.

Следует обсудить с педиатром возможность дополнительных прививок или витаминных комплексов, способствующих укреплению иммунной системы, сказала она в беседе с газетой «Известия».

«Подчеркните важность регулярного мытья рук как у ребёнка, так и у взрослых, которые с ним контактируют. Это поможет предотвратить распространение инфекций», — отметила Морозова.

Кроме того, она рекомендовала разнообразить детский рацион, включая овощи, фрукты, белки и здоровые жиры для укрепления иммунной системы, а также снизить воздействие стрессовых факторов, создав благоприятные условия для развития ребёнка.

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