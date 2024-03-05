Психотерапевт Крашкина посоветовала планировать досуг для полноценного отдыха

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала о двух принципах, которых стоит придерживаться, чтобы снять стресс в конце рабочей недели.

Первый — принцип превентивности: необходимо заранее продумать план на выходные, который сможет разгрузить, порадовать, отвлечь, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Второе — принцип результативности, когда ставится задача достичь какой-то цели, пусть и небольшой, отметила Крашкина.

При этом времяпровождение может быть абсолютно разным. Например, просмотр фильма, занятия спортом, главное — получить удовлетворение от достижения поставленной задачи, резюмировала психотерапевт.

Ранее карьерный психолог, корпоративный коуч в IT-компании «Беркут» Ольга Красильникова посоветовала составлять план на неделю с выходных.