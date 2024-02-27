Психолог Красильникова рекомендовала составлять план на неделю с выходных

Карьерный психолог, корпоративный коуч в IT-компании «Беркут» Ольга Красильникова посоветовала составлять план на неделю с выходных.

«Именно в выходной день, когда мы в отдохнувшем состоянии, когда много сил, энергии, есть хоть чуточку времени, чтобы остановиться и посмотреть на свою неделю и начать в первую очередь с отдыха, со времени на себя», — заявила эксперт в беседе с ОТР.

Как отметила специалист, такой подход позволит включиться в работу в будние дни отдохнувшим и позитивно настроенным.

Смена стиля жизни снимет напряжение, даст дополнительное время и поможет справиться с делами, заключила психолог.

Ранее психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова рекомендовала соблюдать баланс в общении с другими людьми, чтобы не чувствовать себя использованным и не страдать из-за невозможности решать собственные задачи.