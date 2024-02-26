Психолог Жаркова заявила о важности соблюдения баланса в общении с другими людьми

Психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова рекомендовала соблюдать баланс в общении с другими людьми, чтобы не чувствовать себя использованным и не страдать из-за невозможности решать собственные задачи.

«Если вы помогаете в чём-то человеку, должно быть какое-то вознаграждение. Это может быть финансовая плата, моральная, пусть вам хотя бы подарят вкусняшку. Если такого баланса нет, в какой-то момент появляется неприятное чувство», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, у чрезмерно отзывчивых людей (плизеры) не выстроены личные границы. Они на всё соглашаются, во всём помогают, но при этом сами очень страдают, потому что не решают свои задачи.

Таким людям необходимо научиться отказывать в просьбе, говоря об этом напрямую.

«То есть всегда проговаривать, почему вам неудобно выполнять просьбу, и в какой-то момент вам действительно станет легче не проваливаться в чувство вины», — заключила Жаркова.

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