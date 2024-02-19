Психолог Самбурский рассказал о пользе делегирования
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«Большинству специалистов делегирование даётся с трудом: «Лучше медленнее, но зато сам точно всё сделаю, и не надо тратить время, чтобы рассказать и обучить». Однако, чтобы больше успевать, нужно уметь передавать часть ответственности другим людям, которые могут их быстрее выполнить», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.
По его словам, важно определить личные ценности и расставить приоритеты.
Также рекомендуется зафиксировать временные промежутки, когда человек доступен по работе и для близких.
Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.