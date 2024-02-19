Психолог Самбурский рассказал о пользе делегирования

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал о пользе делегирования для сохранения баланса между работой и личной жизнью. По его словам, нужно уметь передавать часть ответственности другим.

«Большинству специалистов делегирование даётся с трудом: «Лучше медленнее, но зато сам точно всё сделаю, и не надо тратить время, чтобы рассказать и обучить». Однако, чтобы больше успевать, нужно уметь передавать часть ответственности другим людям, которые могут их быстрее выполнить», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, важно определить личные ценности и расставить приоритеты.

Также рекомендуется зафиксировать временные промежутки, когда человек доступен по работе и для близких.

Ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал о новых трендах рынка труда.