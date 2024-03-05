Врач Алентов: электрическая зубная щётка — полезный подарок из аптеки к 8 Марта

Врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов перечислил популярные подарки к 8 Марта, которые можно приобрести в аптеке.

В топ таких подарков вошли электрическая зубная щётка и ирригатор, аппликаторы для игольчатого массажа, «умные» камеры для телемедицинских консультаций, электрический тонометр и увлажнитель воздуха. В беседе с URA.RU специалист отметил, что все эти вещи практичны и полезны.

Так, по его словам, электрическая зубная щётка не просто чистит зубы, но и измеряет длительность процедуры, а также отслеживает, каким участкам уделено не достаточно внимания.

С помощью аппликаторов можно выполнить процедуру игольчатого массажа в домашних условиях. «Умные» камеры позволяют узнать мнение врача, не выходя из дома.

А увлажнители очищают воздух не только от крупных частиц пыли, неприятных запахов и выхлопных газов, но и от вирусов, бактерий и аллергенов, заключил Алентов.

Ранее аналитики выяснили мнение россиян о том, какие подарки уместно дарить на 8 Марта женщинам-коллегам. Большинство опрошенных назвали цветы (69%) и сертификаты на покупки (61%).