Врач Тананакина рассказала о признаках лишнего веса

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Наталия Тананакина перечислила признаки лишнего веса.

«Лишний вес можно определить по таким признакам, как повышенный объём талии, выраженные складки жира на животе и боках, затруднённое дыхание при физической нагрузке, усталость, отёчность и повышенное давление», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, в настоящее время избыточный вес признаётся мировым медицинским сообществом одной из серьёзных угроз для здоровья человечества наряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией.

«Опасности лишнего веса включают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, артрита, а также повышенный риск развития рака. Особенно опасен лишний вес в возрасте после 40 лет», — заключила Тананакина.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал исключить из рациона белый хлеб.