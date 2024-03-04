Врач Тананакина рассказала о признаках лишнего веса
«Лишний вес можно определить по таким признакам, как повышенный объём талии, выраженные складки жира на животе и боках, затруднённое дыхание при физической нагрузке, усталость, отёчность и повышенное давление», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, в настоящее время избыточный вес признаётся мировым медицинским сообществом одной из серьёзных угроз для здоровья человечества наряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологией.
«Опасности лишнего веса включают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, артрита, а также повышенный риск развития рака. Особенно опасен лишний вес в возрасте после 40 лет», — заключила Тананакина.
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