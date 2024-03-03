Академик РАН Насонов рассказал, кто в зоне риска по аутоиммунным болезням

Научный руководитель Института ревматологии имени В.А. Насоновой, академик РАН Евгений Насонов объяснил механизм воздействия аутоиммунных заболеваний на организм.

При наличии аутоиммунных заболеваний у близких родственников вероятность их развития у человека в три-четыре раза выше, предупредил врач в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Как он объяснил, в основе аутоиммунных заболеваний лежит воспаление — защитная реакция организма в случае любого внешнего воздействия, будь то инфекция, травма или стресс.

По его словам, в норме острое воспаление заканчивается выздоровлением, но в некоторых случаях оно становится хроническим. Из-за выработки большого количества аутоантител человеку угрожает уже не инфекция, а реакция организма на неё.

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