Сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа

Врач-сомнолог, оториноларинголог Сомнологического центра Клиник СамГМУ, эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Анастасия Гломадо в беседе с RT рассказала, что громкий храп часто является признаком синдрома обструктивного апноэ сна — многократной кратковременной остановки дыхания. И такую патологию обязательно нужно лечить.

Врач пояснила, что храп — это специфический низкочастотный вибрирующий звук, который человек издаёт при дыхании во время сна. Он отмечается у 5—10% детей и примерно у 30% взрослых.

«Во сне мышцы глотки расслабляются, вдыхаемый воздух приводит их в движение, вызывая вибрацию, в результате которой возникает храп. При увеличении амплитуды колебаний стенки глотки полностью перекрывают просвет верхних дыхательных путей — и воздух не поступает в лёгкие. Подобные остановки дыхания во время ночного отдыха называют синдромом обструктивного апноэ», — отметила врач.

По словам врача, среди основных причин храпа первое место занимают анатомические особенности строения глотки и ротоглотки. К ним относятся аденоиды, удлинение нёбного язычка и мягкого нёба, гипертрофические процессы в миндалинах, искривление носовой перегородки.

Среди причин храпа и формирования синдрома обструктивного апноэ сна врач также называет аденотонзиллярную гипертрофию аллергического или воспалительного происхождения, ожирение и ринит.

«Из-за частых эпизодов удушья со снижением концентрации кислорода в крови у человека появляется сонливость на протяжении всего следующего дня, головные боли», — уточнила Гломадо.

По её словам, острый и хронический недостаток кислорода во время сна существенно увеличивает риск повышения артериального давления, нарушений ритма сердца, инфаркта миокарда, инсульта.

«Тяжёлая форма апноэ сна у детей ведёт к выраженному синдрому дефицита внимания и гиперактивности, к отставанию физического и психического развития», — подчеркнула врач.

Гломадо отметила, что лечение подбирается в зависимости от причины храпа. В некоторых случаях для его устранения достаточно изменить положение тела во время сна. Для этого подбираются специальные подушки и другие приспособления.

«При появлении первых признаков храпа следует обратиться к специалисту, чтобы он установил причину и помог наиболее эффективно от неё избавиться. Главным специалистом диагностики и лечения храпа является сомнолог, он детально и подробно изучает аспекты храпа, выстраивает тактику диагностики и дальнейшего лечения причин этой проблемы», — заключила врач-сомнолог.

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