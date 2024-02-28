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Сомнолог Ковальзон рассказал о причинах весенней бессонницы

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Врач-сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, почему возникает весенняя бессонница.
Сомнолог Ковальзон рассказал о причинах весенней бессонницы
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

«Гормональная система человека тут ни при чём. Она мало связана с внешними природными явлениями, больше она связана с социальным окружением — стрессами, неправильным питанием и неестественным для человека городским образом жизни», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, люди живут в городах и мало взаимодействуют с природой, едят переработанные продукты, используют искусственное освещение.

Со своей стороны, соавтор первого Европейского руководства по диагностике и лечению бессонницы, врач — невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что синдром беспокойных ног, возникающий перед отходом ко сну, может спровоцировать развитие бессонницы.

«На фоне стресса, возбуждения и переживаний человеку бывает трудно заснуть или он просыпается посреди ночи и не может снова погрузиться в сон. Дальше к этому ещё присоединяется переживание по поводу того, что не удаётся уснуть и что завтра день будет испорчен недосыпанием», — сказала эксперт.

Ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о вреде энергетиков.

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