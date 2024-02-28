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Врач Кашух напомнила о вреде энергетиков

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Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала о вреде энергетиков.
Врач Кашух напомнила о вреде энергетиков
  • Gettyimages.ru
  • © bauwimauwi

«Начнём с того, что кофеин, содержащийся в энергетиках в больших дозах, стимулирует центральную нервную систему, что может привести к учащению сердцебиения, повышению артериального давления, бессоннице, тревожности и головным болям», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, ещё одним опасным компонентом энергетиков является сахар, большое количество которого может формировать инсулинорезистентность, ухудшать состояние сосудов и повышать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее генетик, биоинформатик компании MyGenetics Алина Левина в беседе с сайтом kp.ru перечислила необходимые витамины, поддерживающие здоровье.

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