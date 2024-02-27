Самарские врачи рассказали о способах борьбы с синдромом сухого глаза

Специалисты тольяттинской городской клинической больницы №5 рассказали, как бороться с синдромом сухого глаза.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

По словам медиков, такое состояние может возникнуть из-за долгой работы за компьютером, а также из-за работы батарей зимой и кондиционера летом. Синдром сухого глаза вызывают и некоторые лекарства.

В частности, ситуацию может улучшить увлажнитель воздуха и увлажняющие капли.

Также рекомендуется сделать пробу Ширмера, которая позволит узнать, насколько у пациента «сухой» глаз.

Ранее руководитель онкоцентра «СМ-Клиника» доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков рассказал о новых методиках лечения рака.