Самарские врачи рассказали о способах борьбы с синдромом сухого глаза
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает sovainfo.ru.
По словам медиков, такое состояние может возникнуть из-за долгой работы за компьютером, а также из-за работы батарей зимой и кондиционера летом. Синдром сухого глаза вызывают и некоторые лекарства.
В частности, ситуацию может улучшить увлажнитель воздуха и увлажняющие капли.
Также рекомендуется сделать пробу Ширмера, которая позволит узнать, насколько у пациента «сухой» глаз.
Ранее руководитель онкоцентра «СМ-Клиника» доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков рассказал о новых методиках лечения рака.