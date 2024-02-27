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Профессор Серяков перечислил достижения в области лечения рака

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Руководитель онкоцентра «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения России Александр Серяков рассказал о новых методиках лечения рака.
Профессор Серяков перечислил достижения в области лечения рака
  • Gettyimages.ru

Современные технологии в лечении рака дают возможность не просто продлить жизнь онкобольного, но и добиться стойкой ремиссии. В России успешно применяются такие методики, как таргетная и иммунотерапия, а также гипертермическая химиотерапия (HIPEC), заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

«Суть методики заключается в использовании специального нагретого до 42—43 °C химиопрепарата: при нагревании опухолевые клетки становятся более чувствительными, благодаря чему лекарство «массированно» уничтожает метастазы», — рассказал Серяков.

Как отметил специалист, HIPEC — не единственная эффективная методика лечения рака. Врач обратил внимание ещё на одно направление — таргетную (молекулярно-прицельную) терапию.

«Эта терапия — революционный прорыв в онкологии. Её разновидность — это конъюгаты моноклональных антител с химиопрепаратами (антитела ADC), запрограммированные на уничтожение раковых клеток. По сути, таргетная терапия реализует концепцию «магической пули» немецкого химиотерапевта Пауля Эрлиха, где в роли пули выступает антитело ADC, которое связывается с раковой клеткой и оставляет на её поверхности химиопрепарат. Пытаясь уничтожить антитело, раковая клетка поедает его вместе с химией и погибает сама. Таким образом, ADC-терапия обеспечивает целенаправленную противоопухолевую эффективность, не повреждая находящиеся рядом здоровые клетки. В этом её главная ценность», — заключил онколог.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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