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Путин: Россия гордится своими армией и флотом

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Армия и флот остаются гордостью России, заявил российский лидер Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Соответствующее видео опубликовано на сайте Кремля.

«Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах, их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов», — сказал Путин.

Ранее российский президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он назвал бойцов СВО подлинными героями России.

Кроме того, Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военными ВКС России в ходе СВО.

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