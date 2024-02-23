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Путин назвал бойцов СВО подлинными героями России

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Бойцы специальной военной операции сражаются за правду и защищают Россию, они подлинные герои, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Поздравление главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что сегодня солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции.

«Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

21 февраля Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Также российский президент направил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в освобождении Авдеевки в ДНР.

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