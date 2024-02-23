Путин назвал бойцов СВО подлинными героями России
Поздравление главы государства было опубликовано на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что сегодня солдаты и офицеры России достойно продолжают славные воинские традиции.
«Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги», — сказал Путин.
Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.
21 февраля Путин вручил государственные награды воинским частям ВКС России на аэродроме Чкаловский в Московской области.
Также российский президент направил поздравительную телеграмму подразделениям, которые участвовали в освобождении Авдеевки в ДНР.