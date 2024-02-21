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Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военными ВКС России в ходе СВО

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Президент России Владимир Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военнослужащими российских воздушно-космических сил (ВКС) в ходе специальной военной операции.
Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военными ВКС России в ходе СВО
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.

«Личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что военные ВКС России совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировав высочайшее мастерство. 

Ранее Владимир Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России.

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