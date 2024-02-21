Путин отметил мужество и отвагу, проявленные военными ВКС России в ходе СВО
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС.
«Личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что военные ВКС России совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировав высочайшее мастерство.
Ранее Владимир Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России.