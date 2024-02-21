Путин вручил на аэродроме Чкаловский госнаграды воинским частям ВКС России
- РИА Новости
Так, награды получили Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации и отдельный вертолётный полк.
Кроме того, президент передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в главном храме Воздушно-космических сил.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне спецоперации награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.