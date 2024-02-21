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Путин вручил на аэродроме Чкаловский госнаграды воинским частям ВКС России

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Российский лидер Владимир Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России.
Путин вручил на аэродроме Чкаловский госнаграды воинским частям ВКС России
  • РИА Новости

Так, награды получили Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации и отдельный вертолётный полк.

Кроме того, президент передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в главном храме Воздушно-космических сил.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне спецоперации награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

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