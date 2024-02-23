Путин: мы будем помнить, что советский народ отстоял свободу страны и мира

Президент Владимир Путин заявил, что в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира.

Об этом он заявил в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

«В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм», — сказал российский лидер.

Ранее Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества.

Также он заявил, что бойцы специальной военной операции сражаются за правду, защищают Россию и являются подлинными героями.

Кроме того, российский президент заявил, что Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм.