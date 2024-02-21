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Врач Гамзатов посоветовал отказаться от промывания носа при отёке

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Кандидат медицинских наук врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов перечислил противопоказания для промывания носа.
Врач Гамзатов посоветовал отказаться от промывания носа при отёке
  • Gettyimages.ru

Перед тем как проводить процедуру, пациенту следует посетить врача-отоларинголога и убедиться, что у него нет полной непроходимости носовых ходов, сообщил врач в беседе с газетой «Известия».

«Если же носовые ходы закупорены, например вследствие отёка, непроходимость нужно предварительно устранить. Как правило, это делают при помощи сосудосуживающих капель», — объяснил Гамзатов.

По его словам, к противопоказаниям для промывания носа также относятся острый средний отит, обострения хронического отита, аденоиды третьей степени, частые носовые кровотечения, а также доброкачественные и злокачественные новообразования в носовой полости.

В тех случаях, когда промывание противопоказано, его можно заменить орошением солевым раствором, добавил отоларинголог.

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