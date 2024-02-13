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Врач Цышкова: грипп можно отличить от ОРВИ по симптоматике в начале болезни

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Врач физической реабилитационной медицины Оксана Цышкова рассказала, что вирус гриппа может вызывать осложнения, тогда как ОРВИ протекает без последствий.

«Он (вирус гриппа. — RT) оказывает негативное воздействие на эпителий сосудистой системы, может спровоцировать шоковые состояния и внутрисосудистые свёртывания», — сообщила врач в беседе с Life.ru.

Поэтому важно в начале болезни поставить правильный диагноз, подчеркнула Цышкова.

Она напомнила, что верный признак гриппа — резкое начало болезни с быстрым ухудшением самочувствия, притом что такие симптомы, как кашель или насморк, проявляются минимально.

При ОРВИ начало заболевания, напротив, сопровождается выраженными катаральными признаками. Общее ухудшение наступает постепенно, рост температуры не резкий.

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом в мире.

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