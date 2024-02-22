В Роскачестве рассказали о действующих на покупку вторичного жилья программах

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, какие социальные программы действуют на покупку вторичного жилья, а также назвали способы официально снизить базовую ставку по ипотеке.

Одна из таких программ — социальная ипотека. По ней регион субсидирует ставку по кредиту или компенсирует оплату части стоимости жилья до 30—100%, отметили в организации.

«Такая льгота работает для учителей, уникальных специалистов или врачей, а также для людей, которые состоят на учёте по улучшению жилищных условий, или многодетных семей. В каждом регионе свои требования. Бывает, что для получения компенсации получатель субсидии должен, например, заключить трудовой договор с госучреждением минимум на десять лет — так работает социальная ипотека в Московской области. Ещё она есть, например, в Москве, Архангельской области, Санкт-Петербурге», — добавили эксперты.

Также специалисты упомянули такой инструмент, как ипотека для молодых учителей.

«Правительственный регламент позволяет регионам заключить с Минобрнауки соглашение о субсидировании ипотечных кредитов для учителей до 35 лет. За счёт этого ставка для них снижается до 8,5%. Подобная программа работает, например, в Мурманской области и Алтайском крае», — рассказали в Роскачестве.

Для военнослужащих государство предлагает особую программу. По ней государство выплатит кредит за человека в пределах установленного лимита, напомнили в пресс-службе.

Также существуют региональные программы для отдельных категорий людей.

«Обычно для тех, кто нуждается в жилье, кого переселяют из аварийного жилья или представителей определённых профессий. Например, в Самарской области — ипотека для медиков и педагогов по ставке ниже базовой на три процентных пункта, однако доступна она только в определённых банках», — отметили аналитики.

Помимо этого, дальневосточная и арктическая ипотеки позволяют взять кредит по ставке до 2%.

«По этим программам, в отличие от всех предыдущих вариантов, можно купить готовое жильё у частного лица, например квартиру или дом», — отметили в организации.

Если льготные программы вам недоступны, есть способы официально снизить базовую ставку по ипотеке, добавили там.

«Некоторые крупные работодатели предлагают сотрудникам скидку по ипотеке. Но сами банки могут предлагать скидки при выполнении определённых условий», — добавили эксперты.

Ещё один вариант — стать зарплатным клиентом банка.

«Многие кредиторы снижают ставку таким клиентам. В последние годы скидку предлагают и тем, кто готов перевести зарплату на карту банка после того, как оформит ипотеку. Скидка по ставке — 0,5—1 п.п. Часто банки сами устанавливают скидки по ставкам для клиентов определённых категорий — например, врачей, научных сотрудников или работников МЧС, — которые не могут претендовать на субсидии или социальную ипотеку», — рассказали специалисты.

Также можно использовать дополнительные услуги банка. Часто это позволяет снизить базовую ставку в среднем на 0,3—1 п.п.

«Для этого требуется: оформить добровольное страхование жизни и здоровья, подать онлайн-заявку на сайте банка, воспользоваться сервисом электронной регистрации сделок, подтвердить профиль через «Госуслуги» — то есть пройти авторизацию через портал и предоставить банку доступ к персональной информации: паспортным данным, прописке, СНИЛС, данным о состоянии лицевого счёта в СФР», — объяснили в Роскачестве.

Кроме того, многие банки запустили новую услугу — снижение ставки за комиссию. Отмечается, что заёмщик оплачивает комиссию 2% от суммы кредита и банк снижает одобренную ставку на один процентный пункт.

«Снизить ставку можно на весь срок ипотеки или только на первые несколько лет. В последнем случае комиссия будет ниже. Второй вариант интересен тем, кто планирует погасить кредит досрочно или вынужден брать ипотеку по высоким ставкам — например, как в январе 2024 года. Через некоторое время, как было уже не раз, ЦБ начнёт снижать ключевую ставку, а вслед за ним и банки — ставки по кредитам и вкладам. Тогда можно будет рефинансировать кредит под более низкий процент», — пояснили представители организации.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали RT, можно ли вернуть бракованные запчасти для автомобиля.