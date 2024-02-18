В Роскачестве рассказали, можно ли вернуть бракованные запчасти для авто

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, можно ли вернуть бракованные запчасти для автомобиля.

«Если купленные автозапчасти оказались с дефектом, по закону о защите прав потребителей их можно вернуть и получить назад деньги или аналогичные, но исправные детали. По общему правилу, это можно сделать в течение гарантийного срока и даже по его окончании, если таковой вообще предполагается для вашей покупки», — отметили в организации.



Как пояснили специалисты, требования можно предъявить как продавцу, так и изготовителю.

«Но на практике потребители чаще обращаются к продавцу, потому что при наличии доказательств покупки так проще обеспечить себе замену товара или возврат денег», — подчеркнули эксперты.

По их словам, чтобы вернуть деньги или обменять покупку, нужно предоставить претензию с описанием возникшей ситуации и указанием конкретного требования, чек или другое свидетельство покупки, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

«Если продавец сомневается, что недостаток — это фабричный брак, он может провести экспертизу. Если дефект при производстве подтвердится, экспертизу оплачивает сам продавец. Это, конечно, увеличивает время ожидания, но, если правда на стороне покупателя, в конечном итоге он всё равно получает новые детали или деньги», — объяснили в пресс-службе.

Если вы купили детали, а дома поняли, что они вам не подходят или передумали их использовать, вернуть покупку в магазин тоже можно, но с оговорками, предупредили в организации.

«В соответствии с законом, вернуть качественный товар можно в том случае, если он не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Поэтому аргумент, что запчасть «просто разонравилась» или «не понадобилась», не является основанием для возврата. При этом первым шагом будет не возврат денег, а обмен детали на такую, которая будет по перечисленным основаниям подходить (например, иметь другую комплектацию). И лишь в том случае если подходящего товара в продаже нет, вам вернут деньги», — рассказали там.

Кроме того, стоит помнить, что есть особая категория так называемых невозвратных товаров — сдать их в магазин, если они без брака, нельзя. К ним относятся, например, автомобили и мотовелотовары, прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, блок цилиндров двигателя, шасси (рама), кузов (кабина) автотранспортного средства или самоходной машины.

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали в беседе с RT, что грозит водителю машины за нечитаемый номер, а также как вести себя автомобилистам в период непогоды.