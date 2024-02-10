Роскачество: грязный номер при чистом авто может привести к штрафу

В пресс-службе Роскачества рассказали в беседе с RT, что грозит водителю машины за нечитаемый номер, а также как вести себя автомобилистам в период непогоды.

«Нечитаемым регистрационный знак может быть из-за повреждений, грязи, ржавчины, а также в связи с неисправностью освещения заднего знака. С точки зрения законодательства от понятия нечитаемости следует отличать ситуации, когда автомобильные номера специально видоизменяются или скрываются, но по факту тоже становятся нечитаемыми», — пояснили специалисты.

Они подчеркнули, что специально скрытые буквы и цифры определяются правилами таким же нарушением, как грязь или повреждения, но влекут за собой более тяжкие последствия.

«Если сотрудник ГИБДД увидит такую ситуацию, отделаться предупреждением водителю не удастся. Попытка закрыть номер или его часть — это тоже нарушение. Обычно совершается для того, чтобы владелец не платил за парковку или нарушение ПДД, так как идентифицировать автомобиль по камерам не получится», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, там заявили, что листы (бумаги или с деревьев), таблички, специально нанесённая грязь или снег считаются мерами скрывания номеров.

«Как мы уже упоминали, возбудить дело инспектор может даже тогда, когда сама машина чистая, а номера грязные. Также изменения, вносимые в регистрационные знаки (наклейки, рисунки, другие мелкие «украшения»), приведут к штрафу или лишению прав, если в итоге номер становится нечитаемым», — отметили эксперты.

В Роскачестве пояснили, что в общем случае нарушителю придётся заплатить 500 рублей либо отделаться предупреждением, но если будет доказано, что номер скрывался специально, то сумма составит 5 тыс. рублей либо возможно лишение права управления на срок от одного до трёх месяцев.

«С нашим климатом номера рискуют быть грязными большую часть года. Разумеется, водитель не в состоянии контролировать чистоту регистрационных знаков каждую минуту, но в его силах принять самые простые меры предосторожности. Так, перед поездкой рекомендуется проверить оба номера, передний и задний, почистить их. Если предполагается длительная поездка, сделать несколько проверок в процессе по ситуации», — посоветовали в организации.

Ранее в пресс-службе Роскачества объяснили RT, какое наказание положено за пересечение двойной сплошной, есть ли смягчающие обстоятельства, а также как поступить провинившемуся водителю.