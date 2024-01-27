Россиянам объяснили, когда пересечение двойной сплошной не является нарушением

В пресс-службе Роскачества объяснили RT, какое наказание положено за пересечение двойной сплошной, есть ли смягчающие обстоятельства, а также как поступить провинившемуся водителю.

«Двойная сплошная линия отделяет друг от друга противоположно направленные полосы на дороге из четырёх и более полос, а также на дороге из двух и трёх полос, если каждая имеет ширину более 3,75 м. Машины должны двигаться исключительно внутри отделённых двойной сплошной полос, не пересекая её. Оранжевые линии — это временная разметка, которая имеет приоритет над постоянной. То есть если водитель видит на дороге двойную сплошную, обозначенную оранжевой краской, он должен ориентироваться на неё и ни в коем случае её не пересекать», — объяснили там.

Как добавили специалисты, размер и строгость наказания зависят от обстоятельств, при которых водитель пересекает двойную сплошную.

«Это может быть как довольно скромная сумма, так и суровое наказание в виде лишения прав. Если ситуация на дороге ставит водителя в затруднительное положение (например, на его полосе находится препятствие — другой автомобиль, животное, может потребоваться совершить обгон с выездом на встречную полосу, то есть с пересечением двойной сплошной), то в этом случае полагается штраф в размере 1 тыс. — 1,5 тыс. рублей», — подчеркнули эксперты.

По их словам, если инспектор ГИБДД сочтёт, что выезд на встречную полосу не был обязательным, нарушение считается более суровым и наказывается штрафом в 5 тыс. рублей.

«Если же водитель не будет выезжать на встречную полосу, а проедет, например, по одной сплошной линии, то штраф может быть меньше — всего 500 рублей. Поэтому самый лучший вариант — просто подождать, пока дорога освободится. В этом случае выходить за пределы своей полосы вообще не придётся», — посоветовали в организации.

Как напомнили в Роскачестве, правила предусматривают только одну ситуацию, в которой пересечение двойной сплошной не является нарушением, — наличие знаков, которые предписывают совершить такой маневр.

«У знаков в данном случае приоритет. Кроме того, пересечь двойную сплошную водитель может, избегая ДТП или столкновения с препятствием. Хотя формально это всё равно нарушение, ситуацию можно считать экстренной, и инспектор ГИБДД, скорее всего, не будет выписывать штраф. Но важно, чтобы была доказана необходимость выезжать на встречную. Поблажка возможна в том случае, если правильность действий водителя очевидна инспектору», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что штрафы могут быть выписаны по показаниям камер и после остановки инспектором ГИБДД, если он присутствует при нарушении и замечает его.

«Пересечение двойной сплошной — одно из самых серьёзных нарушений, и наказание за него тоже суровое. Поэтому лучше без острейшей необходимости таких оплошностей не допускать. А если вы получили штраф и с ним не согласны, вы можете его оспорить. Если оспорить не получается, а вы не согласны с решением полиции, необходимо идти в суд и доказывать свою невиновность», — заключили эксперты.

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