Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль поставщиков бананов
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Об этом сообщили в Россельхознадзоре.
«В отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортёров уже приняты соответствующие меры — увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в сообщении.
16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.
Позже в Россельхознадзоре заявили, что бананы от пяти экспортёров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснётся всего перечня карантинных объектов.