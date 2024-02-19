RT в Telegram
Подпишись

Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль поставщиков бананов

Короткая ссылка
Эквадор усилил контроль поставщиков бананов, увеличено число проверок, построена карантинная зона для погрузки с плантаций.
Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль поставщиков бананов
  • Gettyimages.ru
  • © Guasor

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«В отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортёров уже приняты соответствующие меры — увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в сообщении.

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.

Позже в Россельхознадзоре заявили, что бананы от пяти экспортёров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснётся всего перечня карантинных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить