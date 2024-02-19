Россельхознадзор: Эквадор усилил контроль поставщиков бананов

Эквадор усилил контроль поставщиков бананов, увеличено число проверок, построена карантинная зона для погрузки с плантаций.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«В отношении нарушивших требования пяти предприятий-экспортёров уже приняты соответствующие меры — увеличено число фитосанитарных проверок, а также построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций», — говорится в сообщении.

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.

Позже в Россельхознадзоре заявили, что бананы от пяти экспортёров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснётся всего перечня карантинных объектов.