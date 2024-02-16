Бананы из Эквадора допустят к ввозу в Россию только после экспертизы

Бананы от пяти экспортёров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснётся всего перечня карантинных объектов, сообщил Россельхознадзор.

«Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции», — сообщили ТАСС в службе.

Технические консультации по фитосанитарной безопасности продукции пройдут 19 февраля в формате видеоконференции.

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.