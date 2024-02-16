Бананы из Эквадора допустят к ввозу в Россию только после экспертизы
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«Поступающие бананы будут допущены к ввозу только по результатам лабораторной экспертизы на весь перечень карантинных объектов, характерных для данной продукции», — сообщили ТАСС в службе.
Технические консультации по фитосанитарной безопасности продукции пройдут 19 февраля в формате видеоконференции.
16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.