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Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию

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Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться, сообщил руководитель федеральной службы Сергей Данкверт в эфире «Россия 24».
Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © fabiofoto

«Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в 4 часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даём право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Россельхознадзор ранее сообщил, что ждёт от Эквадора итоги расследования по нарушениям в бананах. Делегация Эквадора в ближайшее время отправится в Москву для решения проблем, возникших с поставкой фруктов.

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