Россельхознадзор ждёт от Эквадора итоги расследования по нарушениям в бананах

В Россельхознадзоре ожидают материалы компетентного ведомства Эквадора касательно расследования нарушений, которые были выявлены в бананах, поставленных в Россию.

Как сообщалось, в бананах из Эквадора была выявлена муха-горбатка.

«В этом отношении служба ожидает от эквадорской стороны материалы расследования по фактам выявленных нарушений, а также информацию о мерах, принятых Эквадором», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.

6 февраля министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что власти представили документы для пересмотра ограничений на ввоз в Россию своих бананов.