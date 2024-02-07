Россельхознадзор ждёт от Эквадора итоги расследования по нарушениям в бананах
- Gettyimages.ru
Как сообщалось, в бананах из Эквадора была выявлена муха-горбатка.
«В этом отношении служба ожидает от эквадорской стороны материалы расследования по фактам выявленных нарушений, а также информацию о мерах, принятых Эквадором», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.
6 февраля министр внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявила, что власти представили документы для пересмотра ограничений на ввоз в Россию своих бананов.