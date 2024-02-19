В Крыму заявили о необходимости отменить акт о передаче полуострова УССР

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил в беседе с RT, что вопрос об отмене решения 1954 года о передаче Крыма в состав УССР назрел давно.

По его словам, это решение «не укладывается в правовые нормы ни того государства, в котором это принималось, ни в желание крымчан».

«Поэтому я убеждён в том, что его надо отменять. Форма, как это будет отменяться, — об этом надо думать. Безусловно, это должно носить юридически-правовой характер», — отметил Гемпель.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выступил с предложением отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и признать его незаконным.

20 июня 2023 года рабочая группа в парламенте Крыма пришла к выводу, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.