Депутат Затулин призвал отменить акт о передаче Крыма УССР
- РИА Новости
Он отметил, что украинское правительство продолжает зомбирование населения, когда говорит о том, что у Украины украли землю, передаёт РИА Новости.
«Так вот, украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого на протяжении сотен лет это был российский регион, и в 1954 году у России Крым украли», — добавил депутат.
По слова Затулина, тогда никого в России и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова в состав УССР.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова УССР преступным актом.