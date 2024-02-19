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Депутат Затулин призвал отменить акт о передаче Крыма УССР

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выступил с предложением отменить решение о передаче Крыма в состав УССР и признать его незаконным.
Депутат Затулин призвал отменить акт о передаче Крыма УССР
  • РИА Новости

Он отметил, что украинское правительство продолжает зомбирование населения, когда говорит о том, что у Украины украли землю, передаёт РИА Новости.

«Так вот, украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого на протяжении сотен лет это был российский регион, и в 1954 году у России Крым украли», — добавил депутат.

По слова Затулина, тогда никого в России и в Крыму не спрашивали насчёт передачи полуострова в состав УССР.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова УССР преступным актом.

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