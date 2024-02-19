Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова УССР преступным актом
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Константинова, никакой целесообразности у данного решения не было. Её, как отметил глава парламента региона, придумывали задним числом, «чтобы как-то содеянное оправдать».
«Иногда кажется, что этот акт, как по мне, преступный акт — но окончательное слово в его оценке должно быть за судом — был совершён под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово», — сказал Константинов.
Ранее Константинов назвал рекордным число нарушений при передаче полуострова Крым УССР.
Кроме того, он заявил, что присоединение полуострова к УССР проводилось кулуарно.