Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова УССР преступным актом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Константинова, никакой целесообразности у данного решения не было. Её, как отметил глава парламента региона, придумывали задним числом, «чтобы как-то содеянное оправдать».

«Иногда кажется, что этот акт, как по мне, преступный акт — но окончательное слово в его оценке должно быть за судом — был совершён под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово», — сказал Константинов.

Ранее Константинов назвал рекордным число нарушений при передаче полуострова Крым УССР.

Кроме того, он заявил, что присоединение полуострова к УССР проводилось кулуарно.