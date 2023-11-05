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Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова в состав УССР кулуарной

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что присоединение полуострова к УССР проводилось кулуарно, а соответствующее решение является преступлением.

По его словам, законы и Конституция СССР были нарушены грубейшим образом. Константинов подчеркнул, что для передачи Крыма требовалось утвердить череду нормативных актов, которые невозможно было одобрить, иначе бы каждая республика начала предъявлять друг другу территориальные претензии.

«Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, Хрущёв сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание. То, что было сделано, — незаконно и является преступлением», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что при передаче Крыма УССР ссылались на несуществующий документ.

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